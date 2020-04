Diogo Amaral decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O ator partilhou o encontro emocionante do filho, Mateus, com a bisavó, Margarida, esta terça-feira, 28 de abril. Um momento de pura ternura entre bisneto e bisavó em tempos de pandemia.

"A Margarida, a minha querida avó Guida e bisavó do Mateus, tem 91 anos (faz no mesmo dia que eu), três filhos, 10 netos e 16 bisnetos. Hoje decidi pegar no Mateus e fazer uma visita surpresa, à distância, como manda o momento. Foi muito especial para ela, para mim e também para o meu filho. Dá que pensar isto tudo!! Se às vezes é difícil para mim, imagino como será para ela. Amo-te, avó Guida", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que Mateus, de cinco anos, é fruto do antigo relacionamento de Diogo Amaral com Vera Kolodzig. O ator é também pai de Oliver, de dez meses, fruto do namoro terminado com Jessica Athayde.

Reprodução Instagram, DR