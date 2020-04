Reprodução Instagram, DR

Separados desde o verão passado, Diogo Amaral e Jessica Athayde mantêm uma relação de amizade, até pelo bem-estar do filho que têm em comum, Oliver, de dez meses. A quarentena veio alterar a rotina do ex-casal e, depois de ter passado parte do período de isolamento com o filho mais velho, Mateus, de cinco anos, fruto da anterior relação com Vera Kolodzig, o ator da SIC instalou-se em casa de Jessica Athayde para agora poder estar com o filho mais novo. A notícia foi confirmada pela própria durante um direto no Instagram com Bruno Nogueira e acabou por relançar os rumores de que os dois se reconciliaram e a verdade é que parecem continuar muito cúmplices.

Esta terça-feira, dia 28 de abril, a atriz publicou uma fotografia de Oliver no Instagram e o pai apressou-se a comentar: “Bonitão”. E depois de uma seguidora afirmar que o bebé “sai ao pai”, a atriz acabou por elogiar o ex-companheiro: “Até não sai, mas se saísse era óptimo sinal, que ia ser bem giro quando crescesse 😍”.

A verdade é que, ainda no início deste ano, em entrevista para o programa Júlia, Diogo Amaral assumiu “gostar muito” de Jessica Athayde. Reveja esse momento no vídeo abaixo: