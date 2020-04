Instagram

No último sábado assinalou-se o 25 de Abril e Rita Ferro Rodrigues lembrou, nas redes sociais, acontecimentos importantes para a sua família nessa data com um vídeo onde o marido, Rúben Vieira, toca o tema Grândola, Vila Morena na concertina.

“Para os meus sogros que fariam hoje anos de casados - sogro que partilhou comigo, e não falava do assunto com ninguém, os horrores que viveu na guerra colonial (era só mais um miúdo do Minho a combater sem saber porquê, numa guerra que não queria e não percebia)”, começou por escrever a apresentadora de televisão, homenageando o pai do marido, que morreu há alguns anos.

Instagram

“Para a querida avó Sofia que foi hoje a enterrar sem a nossa presença física. O Rúben é o meu 25 de Abril e de certa forma - a forma mais bonita e certa - o meu maior exemplo contemporâneo de amor, de igualdade, justiça, esperança, resistência e liberdade. Sim, sim. Juntos somos isso tudo. ❤️ Cada um chora como quer e sabe”, completou Rita, referindo-se à morte da avó do marido, na quinta-feira, dia 23. Devido às restrições impostas pela crise pandémica, o assistente de realização não participou nas cerimónias fúnebres, que realizaram no Minho.

A ‘avó Sofia’ era uma figura de referência na vida de Rúben Vieira e o facto de estar a aprender a tocar concertina representa precisamente o seu desejo de continuar ligado às suas raízes minhotas.