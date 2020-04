Instagram

Catarina e António Raminhos têm três filhas e durante esta quarentena, tal como muitas famílias, tiveram de aprender a reorganizar o seu tempo. Nas redes sociais, a blogger já confessou que nem todos os dias são fáceis, especialmente para a mais nova, Maria Leonor, que, aos quatro anos, ainda não tem aulas à distância como as irmãs, Maria Rita, de nove, e Maria Inês, de sete.

Instagram

Esta segunda-feira, dia 27, Catarina Raminhos ‘apanhou’ precisamente um dos momentos em que a mais nova das meninas estava entretida a brincar. “As irmãs estão em aulas, nós a ajudar, e ela vai conversando com as sombras no chão, enquanto faz deslizar um carrinho de um lado para o outro. Primeiro olhei para ela e pensei: ‘coitadinha! Estamos todos a ficar malucos nesta quarentena!’”, começou por escrever a mulher de António Raminhos.

“Depois pus-me a ouvir a história que ela estava a contar e cheguei à conclusão de que é só a imaginação dela a funcionar e que isso é um bom exercício. E os meus dias passam muito por isto: ver o que há de bom no mau; o que há de positivo no negativo; a esperança na incerteza. E vou tentando não ficar maluca...”, concluiu.