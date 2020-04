Há mais de um mês em quarentena, as saudades dos familiares aumentam. Este sábado, dia 25, Diogo Amaral decidiu surpreender a mãe com uma visita muito especial, como mostrou o ator nas redes sociais.

"A minha mãe já não vê os netos há mais de um mês, hoje fiz-lhe uma surpresa com o Mateus. Luvas, máscara e separados por vidro. 2020 no seu melhor", escreveu o ator na legenda da imagem que pode ver abaixo.

A imagem originou muitos comentários dos seguidores do ator da SIC que ecoaram as saudades que sentem da família. Recorde-se que Diogo Amaral é ainda pai de Oliver, de nove meses, fruto do relacionamento anterior com Jessica Athayde.

“Estou com o Oli tenho saudades do Mateus, estou com o Mateus tenho saudades do Oli... (Nota para mim próprio: próxima vida fazer os filhos todos com a mesma mulher)”, brincou o ator recentemente no seu Instagram.

