Face ao período de quarentena no Brasil, Ludmilla quis dar um concerto ao vivo com transmissão em direto no Youtube. Mas nem tudo correu como o previsto.

Enquanto cantava a música Planos Impossíveis de Manu Gavassi, a cantora entusiasmou-se nos movimentos, esquecendo os limites do palco que foi montado em cima da piscina da sua casa. A cantora acabou por cair na piscina e, segundos depois, quis continuar o concerto a partir do exato momento da música que deixou de cantar.

As imagens tornaram-se virais em particular pela cara do guitarrista que tentou ao máximo não se rir da situação. Espreite o vídeo acima.

