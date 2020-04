Foi durante a quarentena que José Mata e Isabela Valadeiro começaram a viver juntos, mas estar todos os dias com a mesma pessoa e com as limitações atuais nem sempre é fácil. Em entrevista à RFM, a atriz revelou qual a pior coisa de viver ao lado do ator.

"Ele vai ver, mas não me importo. Temos uma comunicação fixe. Eu sou um bocadinho perfecionista e ele é um bocadinho desleixado", começa por dizer aos locutores Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes

O ator é ainda um pouco desarrumado -"é capaz de tirar as almofadas todas do sofá"- , mas tem jeito para a cozinha. Contudo, há um pormenor do ator que irrita um pouco Isabela. "Ele joga muito… é um jogo virtual que se chama WoW [World of Warcraft] ou não sei quê. E isso irrita-me muito", confessou.

Recorde-se que o casal de atores assumiu publicamente o romance nos Globos de Ouro de 2019.