Foi mãe pela quarta vez há quase uma semana, mas pouco depois de abandonar a maternidade, Carolina Patrocínio parece ter deixado no ar a possibilidade de ser mãe novamente.

"Vejo-te mais tarde... talvez nunca mais", escreveu no Instagram, parecendo referir-se ao hospital, antes de agradecer o cuidado do obstetra e das enfermeiras. Mas, já em casa, apresentadora mostrou uma foto do quarto do hospital onde estava internada.

"Será que algum dia ainda volto?", escreveu como legenda dessa mesma imagem. Recorde-se que, no dia seguinte ao nascimento de Eduardo, o seu primeiro rapaz, o rosto da SIC impressionou pela sua forma física, ora veja aqui.

