Ben Stansall / Getty Images

Esta sexta-feira, 24 de abril, foi um dia especial para Madonna. Ahlamalik Williams, o namorado da artista, completou 26 anos de vida. Uma data que esta fez questão de assinalar nas redes sociais com várias fotografias do casal, assim como com uma ilustração de ambos.

"Feliz aniversário, meu amor. Eu não conseguia pensar numa pessoa melhor para estar em quarentena", pode ler-se na legenda da publicação.

Ora veja:

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR