A maquilhadora Alana Pignatiello tem estado no centro das atenções desde o momento em que começou a transformar-se em celebridades deixando todos de boca aberta. Um dos famosos que ficou impressionado com o trabalho foi Lewis Capaldi.

A profissional em maquilhagem partilhou um vídeo no Twitter onde mostra a transformação no cantor escocês, cantando a letra da sua música 'Before You Go'.

Ao deparar-se com a publicação, Lewis mostrou-se bastante confuso e estupefacto com o resultado final.

Reprodução Twitter, DR