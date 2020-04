Reprodução Instagram, DR

Cláudia Borges é uma mãe extremosa. Prova disso são as imagens dos filhos, Rodrigo, de nove anos, e Carolina, de cinco meses, que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta quinta e sexta-feira, 23 e 24 de abril, a apresentadora do Fama Show brindou os seus seguidores com pequenos vídeos dos dois filhos, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que Rodrigo e Carolina são fruto do casamento da apresentadora com Samuel Fortuna. O casal completou 13 anos de casamento em novembro do ano passado.