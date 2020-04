De regresso a casa após ter dado à luz o quarto filho, o pequeno Eduardo, Carolina Patrocínio voltou a brindar os seus seguidores nas redes sociais com imagens das filhas.

Esta sexta-feira, 24 de abril, a apresentadora partilhou um pequeno vídeo da pequena Carolina, de dois anos, mostrando-se impressionada com o crescimento da menina. "De repente, parece-me enorme", pode ler-se na publicação.

Recorde-se que além de Carolina e Eduardo, que nasceu no passado dia 20 de abril, a estrela da SIC é mãe de Diana, de seis anos, e Frederica, de quatro, fruto do casamento com Gonçalo Uva.