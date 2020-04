Morreu Albino Leite, antigo colega de Tony Carreira no grupo musical Irmãos 5, formado por emigrantes portugueses em França, onde o cantor deu os primeiros passos na música.

Segundo a TV Mais, Albino não resistiu a um ataque cardíaco, no passado dia 3 de abril. O cantor não se pronunciou sobre a morte do amigo de longa data, mas o irmão do artista deixou mensagem nas redes sociais.

"Foi-se embora Albino Leite, que nos anos 80 fez parte do nosso grupo Irmãos 5. Embora já há uns anos que não nos víssemos, foi com grande pena que soube desta notícia", terá escrito José Antunes.