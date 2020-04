Reprodução Instagram, DR

Nem sempre é fácil encontrar atividades para ocupar o tempo dos mais novos durante a quarentena. Por isso, Mastiksoul decidiu aproveitar o isolamento social para ensinar o filho, Bernardo, a andar de bicicleta. Um momento que o DJ decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

"Este fim de semana desliguei a internet por uma causa justa... Ensinar o Bernardo andar de bicicleta" , pode ler-se na legenda da imagem em que é possível ver também o filho mais novo do artista, Santiago, fruto do seu relacionamento com Marlene Rodrigues.