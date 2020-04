Getty Images

Heidi Klum está novamente grávida? É esta a pergunta que se impõe entre os fãs da ex-manequim. Isto porque esta partilhou uma fotografia em que exibe a barriga, visivelmente saliente.

"O jantar estava bom", escreveu na legenda da divertida imagem em que surge acompanhada pelo marido, Tom Kaulitz, e o cunhado, Bill Kaulitz.

Recorde-se que Heidi Klum já tem quatro filhos: Leni, de 15 anos, da relação anterior com Flavio Briatore, assim como Henry, de 14, Johan, de 13, e Lou, de dez, do casamento com o cantor Seal.

