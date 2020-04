Três dias depois de ser mãe pela quarta vez e ter impressionado os seus seguidores com a sua forma física, Carolina Patrocínio deu novos detalhes da gravidez, em exclusivo, ao programa de Júlia Pinheiro.

>> A primeira fotografia de Gonçalo Uva com o filho: "Tenho estado à tua espera"

Depois de ter recebido várias perguntas dos fãs sobre se Gonçalo Uva tinha assistido ao parto, a apresentadora confirmou isso mesmo pela primeira vez. "Cumprimos as regras do hospital onde estive, na maternidade, onde o pai pode assistir ao parto desde que faça o teste com os resultados a tempo e horas", explicou. Ambos deram negativo.

No vídeo acima, pode ver imagens inéditas das filhas do rosto da SIC , muito curiosas, ao redor do pequeno Eduardo.

»» A diferença entre as primeiras fotografias dos quatro filhos de Carolina Patrocínio

Durante a entrevista, Carolina confessou que se sentiu algo nervosa e ansiosa, enquanto aguardava notícias sobre as condições hospitalares, a partir do fim do março.