Tiago Caramujo

Discreta no que toca a sua vida amorosa, Soraia Chaves decidiu abrir uma exceção. Esta segunda-feira, 20 de abril, a atriz aproveitou para se declarar ao namorado, o guionista Carlos Afonso, que ficou conhecido do grande público com a personagem humorística Bondage.

Soraia Chaves partilhou uma fotografia em que surge ao lado do companheiro, embora só se veja o casaco deste. Na legenda da imagem, a atriz deixou uma mensagem especial: "Com saudades da névoa dos jardins selvagens".

Uma publicação que não passou despercebida a Carlos Afonso, que fez questão de deixar um comentário na página de Instagram da artista. "Meu amor", pode ler-se.

