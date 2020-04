Instagram

Diogo Amaral é pai de Mateus, de cinco anos, nascido da anterior relação com Vera Kolodzig. Entretanto, o ator refez a sua vida amorosa ao lado de Jessica Athayde e os dois foram pais de Oliver agora com nove meses. O relacionamento terminou no verão passado e o ator acaba por não passar com os filhos o tempo que gostaria e, em tempos de pandemia, acabou por não conseguir estar com os dois em simultâneo. Foi precisamente esse assunto que abordou, de forma divertida, o assunto nas redes sociais.

“Estou com o Oli tenho saudades do Mateus, estou com o Mateus tenho saudades do Oli... (Nota para mim próprio: próxima vida fazer os filhos todos com a mesma mulher)”, brincou.

