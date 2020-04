Instagram

Maria Cerqueira Gomes decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta terça-feira, 21 de abril, a apresentadora partilhou uma fotografia do filho mais novo, João, captada durante um passeio à beira-mar.

"Passeio higiénico a pé de casa. O Dju ficou a olhar para o céu e o mar e disse: “Tá azul!” À primeira vista eu vi o mar desgovernado e as nuvens no céu... Ele viu, entre as nuvens, o azul... o “Copo meio cheio” de hoje... É DELE", escreveu na legenda da imagem, mostrando-se encantada com o positivismo do filho, de dois anos.

Recorde-se que o menino é fruto da relação terminada da apresentadora com António Miguel Cardoso. É também de Francisca, de 17 anos, fruto de um anterior relacionamento.

