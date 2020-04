É uma situação comum a muitas mulheres. Com os cabeleireiros fechados, pintar o cabelo em casa tornou-se necessário. Vera Ribeiro resolveu a arriscar com a ajuda de um profissional... de futebol.

A psicóloga clínica e sexóloga revelou imagens (ver acima) de Rui Patrício na cozinha a pintar o seu cabelo. "Hoje teve de ser... o meu cabelo já estava a precisar de uma intervenção de um especialista", começou por contar sobre o marido.

"O Rui Patrício tratou de mim, como sempre, como uma princesa! Não aceita mais marcações nem vai seguir esta profissão, mas deixa o recado... se fizeres tudo com amor e focado, então será sempre feito na perfeição. Obrigada meu amor, a próxima é cortar as pontas e uma ou outra madeixa ... vai pensando nisso", disse a mulher do jogador mostrando o antes e o depois, que pode ver abaixo.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR