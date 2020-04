Reprodução Instagram, DR

Drake tem ajudado a que os dias em quarentena devido à pandemia do novo coronavírus sejam mais divertidos. Como? Várias pessoas pelo mundo inteiro têm participado num desafio do TikTok onde o objetivo é realizar a coreografia da sua recente música 'Toosie Slide'.

O rapper tem partilhado vários vídeos dos desafios, incluindo o da Masaka Kids, um grupo de crianças órfãs de Uganda que publicam regularmente vídeos seus no Instagram e têm um talento incrível para a dança. De acordo com Suuna Hassan, fundadora da organização, citada pelo TMZ, Drake contatou-a diretamente para saber se podia mostrar o vídeo na sua conta pessoal.

O gesto do compositor canadense teve repercussões inacreditáveis: além de tornar viral o vídeo das crianças, a conta de oficial de Instagram ganhou mais de 120 mil seguidores no dia seguinte e a organização recebeu centenas de dólares em doações.

Esta nova tendência levou a que o cantor fizesse história na aplicação atingindo um bilião de visualizações em apenas dois dias com a hashtag #ToosieSlide, ultrapassando assim Kylie Jenner que mantinha até então o recorde com a frase 'Rise and Shine' ("levante e brilhe", em português).