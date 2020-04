Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 21 de março, Cláudio Ramos decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O apresentador 'recuou no tempo' e partilhou uma fotografia de há vários anos em que surge acompanhado por Fátima Lopes. Na altura, os dois apresentadores partilhavam o pequeno ecrã na SIC.

"Somos nós. A Fátima Lopes, apresentadora da SIC na altura e eu seu colaborador. Verdade, este sou eu há muitos, muitos anos. Seria preciso recuar quase meia vida para explicar o que pensava nesta altura e os sonhos que tinha dentro", começou por escrever na legenda da imagem.

"Passei por vários programas da Fátima como seu colaborador, o ‘SIC Dez Horas’, o ‘Fátima’ e depois o ‘Vida Nova’. Tudo junto somam uma data de largos anos seguidos. A Fátima deixou a SIC. Fez o seu caminho. Entretanto, deixei de ser o seu ‘colaborador’ e transformei-me no apresentador que toda a vida quis ser. Durante todos estes anos estivemos presentes na vida um do outro, mas nunca, ao longo deste tempo perdemos muito do tempo a falar de trabalho", continuou.

"É a nossa história a acontecer", rematou.