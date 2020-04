Instagram

Luísa Castel-Branco viveu no passado dia 8 de abril a alegria de dar as boas-vindas a mais um neto, o sétimo. Contudo, este momento feliz tem um sentimento agridoce por causa do afastamento social a que a pandemia Covid-19 obriga. Avó e neto ainda não puderam conhecer-se pessoalmente e a escritora não esconde a revolta por estar cumprir todas as regras enquanto há pessoas que aproveitam o bom tempo ao fim de semana para rumarem às praias, como aconteceu este fim de semana em vários pontos do país, e especialmente na zona da Grande Lisboa.

“Eu devo ser muito estupida! Farta de estar em casa! Farta de não ter sequer conhecido o meu neto Lourenço! Farta e mais farta, mas a fazer tudo o que mandam a bem de todos e do nosso país!”, começou por escrever Luísa Castel-Branco, antes de completar: “Esta fotografia é da Praia Grande hoje. Com famílias inteiras. Com filas para arrumar os carros. Desculpem, mas porra para isto! Está tudo doido ou o quê?”.

Luísa Castel-Branco tem três filhos, António, Gonçalo e Inês Castel-Branco, e é também avó de Inês, de 14 anos, Simão, de nove, António e Vasco, de sete, Pedro, de cinco, e Luísa, de dois.