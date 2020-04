Reprodução Instagram, DR

Depois de assumir uma relação com a sobrinha da ex-mulher, Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher, Iran Ângelo, o ex-jogador do F.C. Porto deixou todos em choque e a imprensa brasileira não perdoou. Meses depois, Givanildo V. De Sousa, mais conhecido como Hulk, continua a causar polémica e a ser alvo de especulações, como uma suposta gravidez da nova namorada e a traição que resultou no fim do seu casamento.

Este sábado, dia 18 de abri, o futebolista recorreu ao Instagram para encerrar de vez os rumores: "Não teve ninguém envolvido na minha separação. Realmente não existia mais casamento. Eu sentei com a minha ex-esposa, a gente conversou e resolveu que não tinha mais", disse.

O avançado do Shanghai SIPG FC, clube de futebol de Xangai, na China, preferiu não dar pormenores sobre o que terá levado ao divórcio por "uma questão de respeito" à antiga esposa, com quem teve três filhos, Ian, Tiago e Alice, mas revela que não foi uma separação amigável. Recorde-se que de acordo com o comunicado emitido pelos advogados de Iran, o jogador não pode revelar o que motivou a separação.

Reprodução Instagram, DR

Hulk prossegue então explicando como começou o romance com a atual namorada: "Separei-me em julho, a Camila veio para a China no final de outubro até início de novembro. Ela veio a trabalho porque trabalha comigo há anos", disse.

Durante o período em que Camila esteve no país, o casal envolveu-se. Isto é, quatro meses após ter terminado o casamento, em julho. "Eu já estava solteiro há quase quatro meses, ela também estava solteira. A gente não tinha que dar satisfação a ninguém, eu poderia envolver-me com qualquer pessoa e acabou por acontecer eu me envolver com ela. Foi planeado? Nada. Nunca", esclarece.

"Não teve traição, não teve pivô de separação, não teve motivo de separação por causa de gravidez até porque não teve traição. Ou seja, não sei de onde a media tirou isso", garante.

O jogador reforça que a nova companheira não está grávida, mas deixa essa hipótese no futuro: "Tenho 33 anos, sou jovem ainda, a Camila tem 31, é jovem ainda também, entendeu? Se Deus nos abençoar e achar que merecemos e que vamos ser abençoados com um filho ou com filhos, eu mesmo vou informar, eu mesmo vou dar a notícia", diz ainda. E acrescenta: "Ninguém está a fazer nada escondido".