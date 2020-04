Instagram

De regresso a Lisboa depois de mais de um mês no Algarve, onde cumpriu a quarentena em família, Carolina Patrocínio partilhou imagens das filhas mais novas – Frederica, de quatro anos, e Carolina, de dois – a brincar na sala. No pequeno vídeo partilhado nas Stories do Instagram, a mais nova está muito atenta à irmã, que demonstra muito à vontade a andar de hoverboard, uma espécie de skate elétrico, e a mãe, atenta e intrigada, questiona: “Como é que uma pirralha de quatro anos consegue andar nisto e eu nem sequer me consigo pôr lá em cima?”.

De referir que Carolina Patrocínio se encontra na 40.ª semana de gestação, pelo que o bebé – um rapaz – poderá nascer a qualquer momento.

