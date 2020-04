Reprodução Instagram, DR

Em quarentena, Carla Andrino decidiu ir ao baú de memórias e mostrar uma fotografia sua e do seu amado, Mário Rui Teixeira, com quem está casada há 34 anos. Recorde aqui a fotografia inédita do seu casamento.

Na imagem abaixo pode-se ver a atriz de 53 anos abraçada àquele que considera ser o amor da sua vida. "Hoje fomos à praia (1983)", escreveu na legenda da publicação.

O momento cúmplice foi captado quando Carla tinha apenas 16 anos. O casal trocou alianças três anos depois.

Reprodução Instagram, DR