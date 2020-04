Instagram

Ana Garcia Martins e o marido, Ricardo Martins Pereira, têm seguido as recomendações das autoridades sanitárias e, de acordo com o que ambos divulgam através das redes sociais, têm cumprido à risca a quarentena. Contudo, este sábado, dia 18, aproveitaram o dia de sol para saírem um pouco com os dois filhos, Mateus, de seis anos, e Benedita, de um ano e meio, mas acabaram por ter um encontro muito desagradável. O episódio foi relatado pela autora do blogue A Pipoca Mais Doce na sua página de Instagram.

“Os miúdos não saíam de casa há muito, muito tempo. Hoje fomos dar um passeio higiénico [está na lei, é permitido, deixem-me da mão]. Cruzámo-nos com este pequeno bicho à beira-rio, em Belém, num sítio onde já corri e sentei o rabo muita vez. Penso que Deus não podia ter encontrado uma forma mais eficaz de dizer ‘fica em casa PARA SEMPRE’ [nojo, nojo, nojo, arrepios, arrepios, arrepios, iiiihhhhhhhh, nojooooo]”, escreveu Ana Garcia Martins na legenda de uma fotografia do animal.

