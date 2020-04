Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 17 de março que Pimpinha Jardim e Francisco Spínola deram as boas-vindas ao terceiro filho, o pequeno Tomás. Desde então, a repórter da TVI tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens do menino. Ainda esta quinta-feira, 16 de abril, a filha mais velha de Cinha Jardim partilhou uma enternecedora fotografia em que o pequeno Tomás surge acompanhado pelo irmão mais velho, Francisco, de oito anos.

"Não larga o irmão", pode ler-se na legenda da imagem, que deixou os seguidores de Pimpinha Jardim rendendio, tendo conquistado mais de 26,9 mil 'gostos' em 16 horas.

Recorde-se que além de Tomás e Francisco, Pimpinha Jardim e Francisco Spínola são também pais de Raúl, de cinco anos.

Reprodução Instagram, DR