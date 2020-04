Reprodução Instagram

Diogo Piçarra foi pai há pouco mais de um mês e, como seria de esperar, este foi um acontecimento que trouxe grandes mudanças à sua vida.

Aliás o cantor acabou mesmo por revelar uma das grandes mudanças esta quinta-feira, 16 de abril, nas suas redes sociais.

As manhãs, onde antes aparecia sozinho e com boa cara, surgem agora com uma bebé ao colo e um ar bem mais cansado. Foi assim que Diogo o mostrou o "eu a acordar no Instagram VS eu a acordar na vida real", que publicou na sua conta de Instagram.

Recorde que o cantor mantém uma relação amorosa com Mel Jordão, da qual resultou a pequena Penélope.

Reprodução Instagram, DR