Foi em novembro do ano passado que Carolina Jardim, carinhosamente apelidada de Isaurinha, deu as boas-vindas à primeira filha. Desde então, a filha mais nova de Cinha Jardim tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais o crescimento da pequena Gracinha. Ainda esta quinta-feira, 16 de abril, Isaurinha publicou várias imagens da filha, provando ser uma mãe 'babada'.

"Dia 350381649 de quarentena mas já se entretém sozinha! E por aí?", pode ler-se na legenda da publicação, que valeu vários elogios por parte dos internautas. "Que amor"; "Cada dia mais linda" e "Está enorme" foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores da jovem.

Recorde-se que Gracinha é fruto do relacionamento de Isaurinha Jardim com Leonardo Mota.

