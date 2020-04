Chadwid Boseman, o Pantera Negra dos filmes do universo Marvel surgiu nas redes sociais esta quarta-feira, 15, e chocou os fãs que se mostraram preocupados com a sua visível perda de peso.

O ator, em quarentena, pronunciava-se sobre a comemoração do Jackie Robinson Day, data que assinala a carreira do ex-jogador de beisebol com o mesmo nome, o primeiro atleta negro da liga profissional da modalidade dos Estados Unidos.

“Alguém mais em choque com a magreza dele?”, comentou um fã. “Estás a emagrecer para algum filme?”, perguntou outro. "Por favor, atualiza-nos sobre o teu estado de saúde", lê-se noutro comentário de um seguidore que viu o vídeo acima.

O ator ainda não teceu nenhum comentário sobre o assunto.