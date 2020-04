Reprodução Instagram, DR

Dália Madruga decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quinta-feira, 16 de abril, a ex-apresentadora partilhou uma enternecedora fotografia em que surge acompanhada pelos três filhos, João, Clara e Alice.

"Pode chover, pode haver dias mais complicados, mas cá em casa tudo se resume a amor", escreveu na legenda da imagem onde é possível ver as três crianças a alimentar um vitelo.

Recorde-se que as duas meninas são fruto do atual casamento de Dália Madruga com o cavaleiro tauromáquico, Marcos Terónio Bastinhas. Já João é fruto de uma anterior relação.

