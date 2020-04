Reprodução Instagram, DR

Foi no final de fevereiro que Benedita Pereira e o marido, Francisco Roldão Cruz, deram as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Álvaro. Zelosa no que diz respeito à privacidade familiar, são raras as ocasiões em que partilha fotografias do menino, mas esta semana decidiu abriu uma exceção.

Através da ferramenta Instastories, Benedita Pereira brindou os fãs com uma imagem do filho, em que é possível ver o seu rosto. “Covinha da mãe”, escreveu, mostrando-se encantada com o sorriso do menino.

Recorde-se que a atriz e Francisco Roldão Cruz trocaram alianças em julho de 2018, numa cerimónia discreta, que decorreu no Algarve, longe dos olhares da comunicação social.

Reprodução Instagram, DR