Instagram

"Hoje faz a minha princesa mais velha 10 anos. Infelizmente não podemos estar juntos, mas mais anos virão... amo-te muito, meu amor, e estamos todos com muitas saudades tuas". Foi com esta bonita declaração de amor e uma fotografia da família reunida que Ricardo Quaresma assinalou nas redes sociais mais um aniversário da sua filha Ariana.

A menina é fruto de uma anterior relação do internacional português, que é também pai de Kuana e Ricky, fruto do atual casamento, com Daphny.

Ricardo Quaresma joga atualmente pelo Kasımpaşa, na Turquia.