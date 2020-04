É uma velha e longa discussão. Rolling Stones ou Beatles, qual a melhor? Bem, foi essa a pergunta que foi colocada a Paul McCartney e a resposta foi dada no programa de Howard Stern.

"Eu sempre disse isso", começa por dizer Paul McCartney ao concordar com o locutor que sim, os Beatles são os melhores. "Mas a verdade é que os [Rolling] Stones são um grupo fantástico. Eu vou vê-los todas as vezes que eles fazem um concerto. Eles são uma ótima, ótima banda", disse, antes de destacar as diferenças entre os dois projetos musicais icónicos.

"Eles estão tão enraizados no blues e, quando estão escrevendo coisas, têm a ver com blues. E nós [dos Beatles] tivemos um pouco mais de influências", esclareceu, ressalvando que, apesar da rivalidade que cada banda tinha em cada lançamento, sempre houve uma amizade entre as duas bandas inglesas.

"O Keith [Richards] disse-me uma vez: 'Epá, tiveste muita sorte, tinhas quatro cantores na tua banda. Nós temos um'", recordou a conversa.