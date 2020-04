Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 15 de abril, é um dia especial para Dânia Neto. O companheiro da atriz, Luís Matos Cunha celebra 38 anos. Uma data que a atriz da SIC fez questão de assinalar nas redes sociais através de um encantador retrato de família em que o casal surge acompanhado pelo filho, o pequeno Salvador, de 16 meses.

"Hoje é o teu dia. Feliz aniversário, papá" pode ler-se na legenda da imagem.

Reprodução Instagram, DR

Entretanto, uma hora depois, Dânia voltou a partilhar uma fotografia de família, onde se pode ver o casal e o menino a soprarem as velas do bolo de aniversário. Uma publicação que, de resto, conquistou mais de 8,5 mil 'gostos' em pouco menos de 60 minutos. Entre os vários comentários à imagem não faltaram as reações de caras conhecidas como Cláudia Vieira, Adriane Garcia e Jani Gabriel.

Reprodução Instagram, DR