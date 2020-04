Tiago Caramujo

Este ano, a Páscoa foi mais solitária e vivida longe da família e Júlia Pinheiro aproveitou para recordar, através de imagens, momentos felizes da infância dos seus filhos, Rui Maria, Matilde e Carolina, fruto do casamento de mais de 30 anos com Rui Pêgo.

Instagram

E são precisamente as gémeas as protagonistas de uma imagem que está a encantar os fãs da apresentadora da SIC. “Para mim, esta fotografia é um tesouro. As gémeas a jantarem no tempo em que tinham um dialecto próprio. Riam-se, divertiam-se e nós não fazíamos ideia sobre qual era o assunto. Não percebíamos uma palavra do que elas diziam. Memória de um dia de festa. Como hoje. A Páscoa dos pequeninos”, escreveu Júlia na legenda da imagem partilhada no Instagram, onde as meninas, hoje com 21 anos, parecem bem divertidas.

Na caixa de comentários, a atriz Inês Herédia, que foi mãe dos gémeos Tomás e Luís, de 15 meses, acabou por revelar uma curiosidade acerca dos meninos. “Ohhhh 😍 os nossos estão nessa fase do dialecto secreto 💙”, contou.