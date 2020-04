Reprodução Instagram, DR

Bruce Willis continua em quarentena com Demi Moore, com quem esteve casado durante 20 anos. Depois de surgirem de pijama a combinar, o ex-casal aparece numa nova fotografia e os fãs ficam intrigados.

Esta segunda-feira, dia 14 de abril, a atriz de 57 anos partilhou a imagem nas redes sociais. "Clube do livro da família ... ⁣Como governar o mundo a partir do seu sofá - edição de quarentena", lê-se na legenda da publicação na qual mostra os atores, as suas três filhas, Rumer, Tallulah e Scout, os namorados e o assistente de longa data de Demi.

O grupo estava de cabeça para baixo a ler um livro de auto-ajuda de Laura Day intitulado "Como governar o mundo a partir do seu sofá", que usa exercícios passo-a-passo para alcançar objetivos como a construção de novos e melhores relacionamentos.

A decisão do ator de ficar com Demi, deixando a sua atual esposa em casa com as duas filhas pequenas dividiu os fãs: "Porque é que o Bruce não está em casa com a mulher e os filhos mais novos?", comentou um internauta. Outro mostrou um ponto de vista diferente: "Que grande ideia! É tão bom ver a tua família unida", escreveu.