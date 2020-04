Foi este fim de semana, durante um direto com as irmãs Rita e Mariana, que Carolina Patrocínio revelou que o pai vai voltar a casar. Pedro Patrocínio e Mariana Galindo estão prontos para dar o próximo passo, mas a quarentena do novo coronavírus pode alterar os planos.

"O meu pai vai voltar a casar. O casamento ia acontecer durante a quarentena, mas agora não sei quando vai casar. Mas é ótimo podermos ter uma família grande e unida durante esta altura", explicou o rosto da SIC.

Em quarentena, no Algarve, desde 11 de março, Carolina Patrocínio revelou ainda que espera poder voltar a Lisboa para o nascimento do seu quarto filho, o primeiro rapaz. No vídeo acima, espreite a surpresa que as quatro filhas de Pedro Patrocínio prepararam para o seu 60.º aniversário.

Pedro Patrocínio, de 61 anos e Mariana Galindo namoram há vários anos. É pai de Carolina, Inês, Mariana e Rita. Vitória e Mónica, as irmãs mais novas, são filhas de Teresa Vieira de Almeida e Mark Jacobi.