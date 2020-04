Reprodução Instagram, DR

Depois de umas semanas a viver num prédio junto de toda a sua família, incluindo a mãe, Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo decidiu mudar-se para uma vivenda de luxo só com Georgina Rodríguez e os quatro filhos, Cristiano, de nove anos, os gémeos Eva e Mateo, que completam três anos em junho, e a pequena Alana, de dois anos e meio.

O domingo de Páscoa foi passado em família, como o próprio mostrou nas redes sociais, e, ao final do dia, foi a sua namorada quem fez as delícias dos seus seguidores com imagens ternurentas dos mais novos. Espreite em baixo: