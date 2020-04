Instagram

César Mourão, como outros famosos, tem partilhado nas redes sociais alguns pormenores sobre estes dias de isolamento social a que nos vemos confinados.

Durante a quarentena a estrela do Instagram do humorista tem sido o filho mais novo, Martim. Esta segunda-feira, 13 de abril, o bebé voltou a fazer as delícias dos seguidores.

César Mourão partilhou uma fotografia amorosa, que pode ver abaixo, onde o filho surge a "roubar" uma peça de fruta da fruteira. Na descrição, o apresentador escreveu: "Apanhado pela irmã a roubar fruta. A minha filha está feita uma fotógrafa, o meu filho está feito ao bife".

Nos comentários foram vários os fãs que se mostraram enternecidos com o momento. "Que delícia", "Coisa boa😍", "Ahahah querido", "😍😊🔝maravilhoso" - são algumas das mensagens na caixa de comentários.

Reprodução Instagram, DR