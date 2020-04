Foi esta sexta-feira, dia 10, que April Ivy surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais. A cantora, que raramente mostra imagens ao lado do namorado, mostrou um vídeo ao lado do jogador do Benfica.

"Aprender a tocar guitarra em três dias não é fácil, mas, pelo menos, os primeiros acordes já aqui estão. Há sempre uma primeira vez para tudo. E desta vez foi por uma boa razão", escreveu Rúben Dias no seu Instagram.

Segundo April Ivy, o namorado tornou-se num "guitarrista nesta quarentena" tocando um original da cantora, Far From Home.

Recorde-se que a cantora este ano a gravar o seu disco, em Londres, e em entrevista ao site do Fama Show, negou haver um relacionamento à distância.