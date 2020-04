Reprodução Instagram, DR

Rita Ferro Rodrigues decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta sexta-feira, 10 de abril, a apresentadora partilhou uma fotografia da sua infância ao lado do irmão gémeo, João, aproveitando para homenagear a mulher que foi sua ama, e dos seus filhos também.

"A Bá ( Mãe Zaia ) comigo e com o meu irmão gémeo. Está connosco desde os nossos 22 dias, tenho 43... é fazer as contas. Ajudou os meus pais a criarem -nos e já me ajudou a criar os meus, está em minha casa todas as manhãs, já se reformou mas não sabe viver sem nós, nem nós sem ela", começou por escrever.

>> Após surpresa do marido, Rita Ferro Rodrigues declara-se: "Não podia ter escolhido melhor pessoa" <<

"Tem 70 anos, diabetes e hipertensão e por isso foi a primeira da família a entrar em recolhimento. Falamos pelo telefone, não muitas vezes ( é que custa -nos mesmo muito as saudades ) mas todas as semanas. Ontem foi uma grande choradeira. Quebrou ela, quebrei eu, quebrou o Duda. 'Qualquer dia já estás aqui ao pé de nós outra vez' dizia -lhe o meu filho de nove anos , a tentar controlar a voz", continuou.

"É uma loucura de amor o que sentem um pelo outro. Não sei porque vos escrevo isto - talvez para vos dizer o quanto esta pessoa é importante nas nossas vidas. Está protegida desde o primeiro minuto, como tem de ser.

Boa Páscoa querida Bá. Sonhei com o barulho da tua chave a rodar na nossa porta. Vamos dar cabo disto e voltarás a entrar. E para isso é preciso resistir ( como fazias antes Do 25 de Abril ) Adoramos-te", rematou.