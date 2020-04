Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 10 de abril, é um dia com particular significado para Judite Sousa. Se fosse vivo, o filho da jornalista completaria 35 anos. Desta forma, Judite Sousa decidiu homenagear André Sousa Bessa com uma mensagem emotiva nas redes sociais.

"Sem ti, filho muito desejado, tudo perdeu sentido. Literalmente tudo. Que o teu dia seja lembrado com o amor dos teus pais. E dos laços de amizade que semeaste ao longo da tua vida. Todos te guardam nos seus corações, filho amado. ( 10.04.1985)", escreveu na legenda de uma imagem do filho.

Recorde-se que André Sousa Bessa morreu em junho de 2014, na sequência de um acidente numa piscina.

Reprodução Instagram, DR