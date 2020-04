Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 10 de abril, é um dia especial para José Raposo. Noah, um dos dois netos do ator, completa três anos de vida. Uma data que José Raposo fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia do menino, quando este era ainda um bebé recém-nascido.

"Esta foto tem três anos! A idade do meu gordo NOAH, que aos três anos é um agricultor nato, ajudando a bisavó a apanhar batatas nesta época bizarra... Irá para sempre recordar este aniversário diferente, sereno, campestre, com o amor maior dos pais, mano, bisavós, e de longe tios, primos, avós e mais bisavós! O bô Zé ama-te muito, muito! Parabéns fofinho do meu coração", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que o menino é filho de Ricardo, filho mais novo do ator, fruto do seu anterior relacionamento com Maria João Abreu. Atualmente, José Raposo é casado com Sara Barradas, com quem tem uma filha, Lua, de um ano.

