A quarentena não é fácil para ninguém. Que o diga Rui Maria Pêgo que já arranjou um namorado... imaginário.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram esta quarta-feira, 8 de abril, o locutor de rádio confessou que estava a passar estes dias ao lado do namorado... que era nada mais nada menos que: HBO. A plataforma de streaming de filmes e séries.

Foi com humor que Rui Maria Pêgo brincou com os fãs em relação a este assunto, fazendo uma autêntica declaração de amor a esta plataforma.

"A quarentena é violenta, solitária, e muitas vezes, vazia de esperança. Ainda bem que estou a passá-la com o meu namorado. O HBO. Rimos muito, temos conversas sérias e costumo beber o meu copo... E o dele. Ele deixa. Estraga-me imenso com MIMOS. O meu caso de Amor com ele e com a família HBO tem décadas", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, DR