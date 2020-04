Os aniversários este ano estão a ser diferentes do habitual, uma vez que devido à pandemia do Covid-19, a maioria dos estados pediram para que as pessoas permanecessem em casa até nova ordem. Porém, há ainda quem arranje soluções criativas para que este dia especial seja rodeado de amigos... mesmo que à distância.

Gwyneth Paltrow quis celebrar o 14º aniversário do filho e deu uma festa, mas com as devidas precauções. A atriz de 47 anos convidou os melhores amigos de Moses para fazer uma "parada socialmente distanciada" como é referido no vídeo acima.

Nas gravações pode-se ver as crianças à entrada da sua casa e dentro dos dois carros segurando posters e balões enquanto cantam para o aniversariante.

A norte-americana partilhou ainda uma série de fotografias que mostram o adolescente ao longo dos anos. Numa delas, Moses está a cantar enquanto o pai, o vocalista do Coldplay Chris Martin, com quem Gwyneth esteve casada até 2014, está no teclado.

"Este rapaz é o melhor e ele tem 14 anos hoje. Inacreditável. Ele é o homenzinho mais gentil e tem a maneira mais única de olhar o mundo e de se expressar. Mosey, eu não poderia ter mais orgulho em ti em todos os aspectos. Tu conquistas tudo a que te propões fazer, nunca desistes, és imensamente talentoso e um grande amigo. Espero que nunca pares de me dar um abraço de despedida quando entrares no próximo quarto. Amo-te", escreveu a atriz no Instagram em homenagem ao filho.