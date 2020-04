Instagram

Graça Peralta, a empresária portuense que se tornou conhecida depois de participar no programa Casados À Primeira Vista, da SIC, onde se casou com o antiquário José Luís Cardoso, desabafou nas redes sociais sobre o facto de estar afastada da família devido à Covid-19.

“Este é um Ano estranho. As minhas filhas fizeram anos e não lhes pude dar um abraço, a Páscoa está aí e não vamos estar juntas. Um vírus conseguiu pôr a Humanidade de pernas para o ar num ápice”, começou por escrever Graça, na legenda de uma fotografia das suas filhas, Marta e Leonor.

“Tempo de muita reflexão, de conexão com os que amamos através do coração, que no fundo é o que mais vale. Boa Páscoa (reflexão e renascimento) para todos e que depois de tudo isto, possamos dar ainda mais valor, ao que é realmente importante nas nossas vidas”, aconselhou.

De referir que a empresária do Porto é ainda mãe de um rapaz, Pedro.