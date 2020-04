Getty Images/ Reprodução Instagram, DR

A relação entre 50 Cent e o filho mais velho tem vindo a ser muito polémica ao longo dos anos. Tudo começou quando o rapper se separou de Shaniqua Tompkins, em 2008, chegando mesmo a haver disputas legais quando a casa onde viviam foi incendiada, algo que foi considerado suspeito. Na altura, 50 Cent disse que já não mantinha nenhum relacionamento com o filho devido ao desentendimento entre ele e a mãe do seu filho.

Entretanto as coisas só pioraram: quando Marquise Jackson tinha apenas 14 anos, o rapper ameaçou-o tirá-lo do seu testamento e mais tarde disse que o filho era fruto de um caso que Shaniqua teve. Dois anos depois de afirmar que não teria um dia mau se Marquise fosse atropelado por um comboio, 50 Cent voltou a chocar os fãs.

Esta quarta-feira, dia 8 de abril, o lendário rapper fez um direto no Instagram onde fez uma revelação bombástica. 50 Cent já tinha referido que considerava Tekashi 6ix9ine como seu “filho”, mas isso foi antes deste ter sido condenado por estar envolvido numa tentativa de homicídio. Quando os internautas lhe perguntaram sobre o assunto, 50 Cent disse que preferia ter o rapper com o cabelo arco-íris como seu filho invés de Marquise.

“Não, não tenho notícias do Tekashi. Agora é filho da sua mãe. Ele falou de todos [referindo-se ao gangue envolvido no crime]”, disse 50 Cent, citado pelo Hollywood Life. “Ele é melhor que Marquise. Eu preferiria-o a ele do que o meu filho biológico”, afirmou.

