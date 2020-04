Instagram

Desde o início da quarentena que Jorge Gabriel está afastado da família. O apresentador da RTP está a viver em Vila Nova de Gaia, enquanto a sua família se encontra em Lisboa. Nas redes sociais, já deixou vários desabafos e manifestou uma especial preocupação com o seu pai, que está internado num lar. “As saudades são imensas. As minhas preocupações, principalmente com o meu pai são enormes. Mas a esperança mantém-se", escreveu há dias no Instagram.

E para atenuar um pouco este sentimento de culpa por estar longe, mesmo sabendo que é a decisão mais sensata neste momento em que o país e o mundo se veem a braços o surto do novo coronavírus, o apresentador decidiu surpreender o seu progenitor.

“Fiz uma surpresa ao meu paizinho (…) Não há dinheiro que pague este belo sorriso. Obrigado ao Lar de Santo António, na Amadora, e as minhas queridas cuidadoras de todos os utentes”, escreveu o colega de Sónia Araújo na legenda de uma fotografia onde o seu pai surge visivelmente satisfeito com o almoço de hoje.